Wird Finn Dahmen künftig zum Kandidaten beim FC Bayern? Augsburg-Coach Manuel Baum will einen Wechsel des derzeitigen Nationaltorhüters zum Rekordmeister nicht ausschließen.

Wird Finn Dahmen ein Thema beim FC Bayern? Augsburg-Trainer Manuel Baum wollte zumindest nicht verneinen, dass der 28 Jahre alte Torhüter im kommenden Jahr als potenzieller Ersatzkeeper zum deutschen Rekordmeister wechseln könnte.

„Wenn einer zu den Besten der Bundesliga gehört, ist er mit Sicherheit Thema bei den besten Mannschaften in der Bundesliga“, betonte Baum bei der Bild auf eine entsprechende Nachfrage. „Wir haben mehrere Spieler im Kader, die wirklich Begehrlichkeiten wecken. Am Schluss gehört er von der Leistung her gerade zu den Top-Torhütern der Bundesliga.“

Finn Dahmen steht im aktuellen DFB-Aufgebot Finn Dahmen steht im aktuellen DFB-Aufgebot © IMAGO/Beautiful Sports International

Dahmen weilt aktuell als Ersatzkeeper bei der deutschen Nationalmannschaft, sein Vertrag beim FC Augsburg läuft im Sommer 2027 aus. Mit Blick auf die Zukunft des Schlussmanns erklärte Baum: „Wir sprechen da intern drüber. Klar gibt es Gespräche mit Finn.“

Baum betont: Entscheidung liegt bei Dahmen

Zugleich betonte der FCA-Chefcoach vielsagend: „Trotzdem ist es auch in Augsburg schon Teil der Philosophie, dass man dann auch mal Spieler ziehen lässt, die vielleicht überdurchschnittlich leisten.“

Beim FC Bayern könnte sich auf der Torhüterposition bald eine neue Hierarchie ergeben. Vieles deutet darauf hin, dass Manuel Neuer seine Karriere nach der Saison beendet. Als potenzieller Nachfolger gilt Jonas Urbig, der dann zur neuen Nummer eins aufsteigen könnte.

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Auch Baum geht von diesem Szenario aus, Urbig werde „wahrscheinlich die Nummer eins“ bei den Münchnern. Und Dahmen? „Er muss ja wissen, will ich schon in die zweite Reihe zurückgehen oder bleibe ich bei einem Bundesligisten, wo ich die meiste Zeit spiele?“, gab Baum zu bedenken.

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