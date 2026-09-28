Der BVB nutzt die Länderspielpause, um Kontinuität in der Geschäftsführung zu schaffen. Lars Ricken, Carsten Cramer und Thomas Treß verlängern bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund hat die Verträge mit seinen Geschäftsführern Lars Ricken, Carsten Cramer und Thomas Treß vorzeitig verlängert. Dies teilte der BVB am Montag mit.

Cramer, unter anderem für die Bereiche Marketing und Kommunikation zuständig, wird überdies mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Diese Aufgabe hatte zuletzt Hans-Joachim Watzke bis November 2025 übernommen, ehe er zum Präsidenten gewählt wurde. Anschließend war der Posten vakant.

Lars Ricken, Thomas Treß und Carsten Cramer bleiben dem BVB über die Saison hinaus erhalten Lars Ricken, Thomas Treß und Carsten Cramer bleiben dem BVB über die Saison hinaus erhalten © IMAGO/Team 2

Cramers Vertrag wurde bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Ricken, Geschäftsführer Sport, ist nun bis zum 30. Juni 2030 unter Vertrag. Treß, der unter anderem für die Finanzen zuständig ist, unterschrieb bis zum 30. Juni 2028 und wird anschließend ausscheiden. Svenja Schlenkers Vertrag läuft unverändert bis zum 30. Juni 2028, sie verantwortet den Bereich Personal.

Watzke stellte Verdienste der Geschäftsführung für Borussia Dortmund heraus

„Ich habe großes Vertrauen in Carsten Cramer und die gesamte Geschäftsführung. Sie verfügt über die Erfahrung, die Kompetenz und das Verständnis für die besondere Identität unseres Klubs, um Borussia Dortmund erfolgreich in die Zukunft zu führen“, sagte Watzke: „Mit der neuen Unternehmensstrategie und dem angestoßenen Satzungsprozess sind wichtige Projekte auf den Weg gebracht, die den BVB sportlich, wirtschaftlich, strukturell und kulturell zukunftsfähig aufstellen sollen. Ich bin überzeugt: Borussia Dortmund ist bei dieser Geschäftsführung in sehr guten Händen.“

Cramer, bislang auch Sprecher der Geschäftsführung, betonte, er wolle mit seinem Team den Verein „zukunftsorientiert aufstellen und mit klarer Haltung weiterentwickeln. Unser Anspruch ist es, den BVB sportlich erfolgreich, wirtschaftlich stabil und fest verwurzelt in seinen Werten in die Zukunft zu führen“.

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