Bundesliga heute: Schalke gegen Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 17.30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 geht heute Nachmittag mit einer Serie von 15 Ligaheimspielen ohne Niederlage in das Bundesliga-Duell mit der SV Elversberg. Um 17.30 Uhr trifft Schalke in der Veltins-Arena im Aufsteiger-Duell auf die Truppe aus dem Saarland, die ihre vergangenen beiden Auswärtspartien im deutschen Profifußball gewonnen hat.

Für die Knappen ist es das nächste Heimspiel nach saisonübergreifend drei Ligaauftritten vor eigenem Publikum ohne Gegentor. In den vergangenen 15 Heimspielen holte Schalke elf Siege und vier Unentschieden.

Schalke – Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

SV Elversberg verlor zuletzt gegen Bayern

Die SV Elversberg verlor nach wettbewerbsübergreifend vier Siegen in Serie zuletzt wieder eine Partie: 1:2 zu Hause gegen den FC Bayern. Zwei Niederlagen hintereinander kassierten die Saarländer allerdings nicht mehr seit Oktober 2025.

Auswärts feierte Elversberg zuletzt zwei Siege nacheinander, darunter das spektakuläre 4:3 bei Borussia Mönchengladbach, wartet in der Fremde aber zugleich seit 16 Pflichtspielen auf eine Weiße Weste.

FC Schalke 04 gewann beide Duelle der vergangenen Zweitliga-Saison

In der vergangenen Zweitliga-Saison entschied der FC Schalke 04 beide Begegnungen mit der SV Elversberg für sich: Zu Hause gewannen die Knappen 1:0, auswärts 2:1. Insgesamt gingen drei der vergangenen vier direkten Duelle an Schalke, einmal gewann Elversberg. In bislang drei Zweitliga-Heimspielen gegen die SVE gab es für Schalke allerdings auch zwei Niederlagen bei einem Sieg.

Wird FC Schalke 04 gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Schalke 04 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.