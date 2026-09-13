Kompany rotiert kräftig durch

Der SV Elversberg empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 17.30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Im Tor der Münchner steht Jonas Urbig.

Die SV Elversberg bestreitet heute Nachmittag in der Bundesliga ihr erstes Pflichtspiel gegen den FC Bayern München. Anstoß in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist um 17.30 Uhr.

Die Partie ist zugleich das erste Bundesliga-Heimspiel der SVE gegen den Rekordmeister.

d99ad2451b489fedb231e04a468c58e185eeff05 Vincent Kompany überrascht mit Änderungen in der Startelf © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Elversberg – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Im Vergleich zum 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodö/Glimt verändert Bayern-Coach Vincent Kompany seine Startformation auf sieben Positionen. Lediglich Michael Olise, Dayot Upamecano, Aleksandar Pavlovic und Harry Kane beginnen wie schon am Donnerstag.

Im Tor der Münchner steht Jonas Urbig. Neben Manuel Neuer bekommen auch Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Alphonso Davies, Luis Díaz und Jamal Musiala zunächst eine Pause.

Im DAZN-Interview erklärte Kompany seine Maßnahme bei Musiala: „Er hat eine total unterbrochene Vorbereitung gehabt – zweimal. Und jetzt sind wir einfach froh, dass er wieder diesen Rhythmus aufbaut. Besser könnte es nicht sein; er hat seine 60 Minuten gespielt. Heute spielt er wahrscheinlich auch noch eine wichtige Rolle für uns. Und irgendwann kommt dann diese Normalität wieder zurück, aber er hat eine unterbrochene Vorbereitung gehabt und deswegen darf man jetzt auch nicht zu overpacen.“

DEINE MEINUNG

Elversberg vs. FC Bayern: Die Aufstellungen

SV Elversberg: Kristof – Gyamerah, Pinckert, Rohr, La. Günther – Keidel, Poreba, L. Petkov, Onyeka, Campbell – Mokwa

FC Bayern: Urbig – Stanisic, Kim, Upamecano, Brown – Bischof, Pavlovic – Karl, Olise, Saibari – Kane

Der FC Bayern München gewann seine vergangenen zehn Premieren-Duelle gegen einen Bundesliga-Verein, nachdem die Serie mit der 0:1-Niederlage bei Energie Cottbus im Oktober 2000 begonnen hatte.

Zudem sind die Bayern seit 27 Bundesliga-Auswärtsspielen unbesiegt und stehen dabei bei 20 Siegen sowie sieben Unentschieden. Die SV Elversberg ist erst der sechste Bundesliga-Neuling außerhalb der Premierensaison 1963/64, der seine ersten beiden Partien gewann; zuvor gelang das in diesem Jahrtausend nur der TSG Hoffenheim in der Saison 2008/09.

Wird SV Elversberg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SV Elversberg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SV Elversberg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.