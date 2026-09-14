Absolute Krisenstimmung beim HSV

Nach der herben 0:5-Niederlage des Hamburger SV bei RB Leipzig hat Merlin Polzin versucht, das Positive zu sehen. Bislang stehen die Norddeutschen ohne Tore und Punkte da.

Trainer Merlin Polzin vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat nach der herben 0:5-Klatsche bei RB Leipzig versucht, das Positive zu sehen. „Entweder siehst du das Endergebnis und sagst: ähnlich beschissen wie letzte Woche. Auf der anderen Seite habe ich aber eine Mannschaft gesehen, die versucht hat, viele Dinge besser zu machen als letzte Woche“, sagte Polzin.

Dennoch müsse man „brutal zulegen“. „Das ist eine Herausforderung, die mich aber auch positiv stimmt, da ich die Reaktion der Jungs sehe“, sagte Polzin. Seine Mannschaft verlor das zweite Mal in Folge mit 0:5. In Leipzig lagen die Hamburger früh zurück und kassierten dann innerhalb von sechs Minuten drei Tore. „Das darf natürlich nicht passieren“, sagte auch Profifußball-Direktor Claus Costa bei DAZN.

Merlin Polzin und HSV mit Frust nach dem Leipzig-Spiel Polzin und HSV mit Frust nach dem Leipzig-Spiel © picture alliance/dpa/SID/Jan Woitas

HSV: Das fordert Kapitän Remberg

Die Hamburger liegen nach drei Spielen mit null Punkten und einer Tordifferenz 0:12 am Ende der Tabelle. Man müsse beim letzten Spiel vor der Länderspielpause am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln nun „klarer und abgeklärter“ werden, forderte Kapitän Nicolai Remberg.

Und erklärte weiter: „Dass es gut tut, zu punkten, steht außer Frage. Aber dass ich mich hinstelle und sage, wir müssen punkten, sonst ist alles vorbei, ist auch ein Witz. Aber klar, ein Erfolgserlebnis würde der Mannschaft gut tun.“

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