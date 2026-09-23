Blessin will in Gladbach für Neustart sorgen

Alexander Blessin setzt bei Borussia Mönchengladbach auf einen Neustart. Er wolle aus der Mannschaft "mehr rauskitzeln", sagte der neue Trainer bei seiner Vorstellung.

Der neue Trainer Alexander Blessin will mit Borussia Mönchengladbach möglichst schnell raus aus dem Tabellenkeller. „Ich will aus der scheiß Zeit eine gute Zeit machen. Und ich sehe die Mannschaft so, dass man da mehr rauskitzeln kann. Sie hat das Potenzial“, sagte der 53-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch. Gleichzeitig sehe er aber auch „ein paar Probleme, die man nicht wegdiskutieren kann“.

Die Borussia hat nach vier Spieltagen als Tabellenletzter noch keinen Punkt geholt und 16 Gegentore kassiert, dies ist der schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte. „Die erste Aufgabe wird eine kurzfristige. Heißt: Wie können wir möglichst schnell einen Input haben und diese Scharte auswetzen? Und dann geht es um eine Entwicklung“, sagte der Nachfolger von Eugen Polanski.

Alexander Blessin glaubt an das Potenzial seiner neuen Mannschaft Alexander Blessin glaubt an das Potenzial seiner neuen Mannschaft © IMAGO/HMB-Media

Seit März 2021 der sechste Trainer

Blessin ist seit dem Erreichen des Champions-League-Achtelfinals im März 2021 schon der sechste Cheftrainer in Gladbach nach Marco Rose, Adi Hütter, Daniel Farke, Gerardo Seoane und Polanski. Rouven Schröder betonte, „langfristig“ mit Blessin zu planen. „Es war nie ein Feuerwehrmann gesucht“, sagte der Sportchef. Blessin hat in Gladbach einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Los geht es für den neuen Mann nach der Länderspielpause am 11. Oktober (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) mit dem Derby beim 1. FC Köln. „Die Bedeutung des Spiels ist mir klar. Ich freue mich wahnsinnig darauf“, so Blessin, der bis zum Abstieg 2026 zwei Jahre lang den FC St. Pauli trainiert hatte.

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