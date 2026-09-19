Bayern in Feierlaune auf die Wiesn: „Es sollte lustig werden“

Jamal Musiala, Harry Kane und Trainer Vincent Kompany schwärmen nach dem Kantersieg gegen Union Berlin von Dreifach-Torschütze Michael Olise.

Harry Kane war in Feierlaune. „Nach solch einem Resultat sollte es ein lustiges Wochenende werden“, sagte der Rekord-Torjäger nach dem 7:0 (3:0) des FC Bayern gegen Union Berlin mit Blick auf den Sonntag: Dann absolviert der Rekordmeister nach seinem Torrausch seinen obligatorischen Besuch auf der Wiesn.

Auch Trainer Vincent Kompany freut sich schon aufs Oktoberfest. „Ich möchte dahin, weil es eine gute Zeit ist mit Familie und Freunden. Ich möchte einfach mal etwas Normales machen“, sagte er lächelnd.

Bayerns Torgaranten: Harry Kane (l.) und Michael Olise Bayerns Torgaranten: Harry Kane (l.) und Michael Olise © picture-alliance/SID/Ulrik Pedersen

FC Bayern: Olise in aller Munde

Dass es eine gute Zeit wird, hatten die Münchner einem gelungenen frühen „Anstich“ durch Jamal Musiala (18.), zwei Treffern von Schnell-Schütze Kane (39., Foulelfmeter/54.), einem von Ismael Saibari (70.) – vor allem aber dem Dreierpacker Michael Olise (43./73./76.) zu verdanken. „Er ist ein super Spieler, sein Level ist überragend“, sagte Musiala, „er ist ein beeindruckender Spieler“, assistierte Kane, der aber auch betonte: „Er ist so ein guter Charakter.“

Auch Kompany kam nicht umhin, den Franzosen zu loben. Es sei das „Gesamtpaket“, was Olise ausmache, „nicht nur der Fußballspieler“ begeistere ihn, „sondern auch wie er ist als Mensch“. Olise, merkte der Trainer an, „zieht seine Linie durch, er spielt jetzt seit zweieinhalb Jahren auf diesem Level.“ Tatsächlich fiel Olise nicht nur wegen seiner drei Tore auf: Er sorgte die gesamte Spielzeit über für hohen Puls bei den Köpenickern.

Kane wiederum holte sich in seinem vierten Jahr bei den Bayern einen weiteren deutschen Rekord. Erst 98 Bundesligaspiele hat er nun absolviert, und mit jetzt 101 Treffern schneller die Marke von 100 erreicht als je ein Spieler zuvor. Der bisherige Rekordhalter Dieter Müller benötigte 129 Spiele für die ersten 100 Tore. „Ich bin sehr stolz darauf“, sagte Kane bei Sky in aller Bescheidenheit und versicherte: „Ich genieße jede Minute. Ich bin sehr glücklich hier.“

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