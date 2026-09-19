HSV bricht den Bann nach Horror-Start

Die Hamburger zeigen sich bei ihrem ersten Dreier enorm effizient. Trainer Merlin Polzin beweist ein gutes Händchen.

Erste Tore, erste Punkte – der Bann ist gebrochen: Der Hamburger SV hat am vierten Bundesliga-Spieltag seinen ersten Saisonsieg gelandet. Am Tag nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Merlin Polzin gewannen die Norddeutschen gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) und verließen das Tabellenende.

Nicolas Capaldo kurz vor der Pause (44.) und der eingewechselte Yussuf Poulsen kurz nach dem Seitenwechsel (50.) trafen im ausverkauften Volksparkstadion und machten den Horrorstart in die Saison vergessen. Der Anschluss von Ragnar Ache (90.) kam zu spät. Die Hamburger hatten ihre ersten drei Spiele verloren und dabei zwölf Gegentreffer kassiert. Köln spielte vor 57.000 Zuschauern an der Elbe eine überlegene erste Halbzeit, nutze aber seine Chancen nicht und geht mit vier Punkten in die Länderspielpause.

Der HSV jubelt über den ersten Dreier Der HSV jubelt über den ersten Dreier © IMAGO/STEINSIEK.CH

Die Kameras waren am Samstagnachmittag natürlich erstmal auf Polzin gerichtet. 24 Stunden nach Veröffentlichung seiner Vertragsverlängerung wollte der 35-Jährige mit seinem Team nach schweren Wochen unbedingt für positive sportliche Schlagzeilen sorgen. Es sei nun „wichtig“, sagte Polzin vor dem Anpfiff bei Sky, „dass der absolute Fokus jetzt dem gilt, was auf dem Rasen stattfindet“.

HSV zunächst zögerlich

Dort ging für den HSV allerdings zunächst nicht viel. Nach der Gegentor-Flut der vergangenen Wochen wirkten die Hamburger zunächst zögerlich, standen tief und waren darauf bedacht, hinten nichts zuzulassen. Die Folge: Köln hatte in der ersten Halbzeit 70 Prozent Ballbesitz und kam immer wieder in aussichtsreiche Abschlussposition. Und so war es vor allem Keeper Daniel Heuer Fernandes zu verdanken, dass die Gastgeber nicht in Rückstand gerieten.

Nach Versuchen von Thijs Dallinga aus spitzem Winkel ans Außennetz (6.) und einem abgefälschten Kopfball von Luka Lochoshvili nach einer Ecke (19.) stand der HSV-Torhüter gleich drei Mal goldrichtig. Erst tauchte Heuer Fernandes bei Schüssen von Mikey Moore (26.) und Said El Mala (37.) ab, dann fuhr er bei einem Dallinga-Kopfball aus fünf Metern reaktionsschnell die rechte Pranke aus (38.).

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Und der HSV? Der brauchte über eine halbe Stunde für seinen ersten Torschuss – und ging noch vor der Pause dennoch in Führung. Capaldo stieg bei einem Eckball am höchsten, köpfte aus rund fünf Metern ein und ließ den Volkspark zum ersten Mal an diesem Nachmittag beben.

HSV schlägt eiskalt zu

Kurz nach der Halbzeit legten die Hausherren direkt nach. Während Köln den möglichen Ausgleich in Person von Moore, der den Ball aus acht Metern freistehend über das Tor drosch, liegen ließ, schlug der HSV eiskalt zu. Nach einem Konter über links verwertete der zur Pause eingewechselte Poulsen die Hereingabe von Albert Grönbaek zum 2:0.

Köln mühte sich, viel mehr als ein Versuch von El Mala, den Heuer Fernandes per Fußabwehr parierte (52.), brachte die Mannschaft von Coach René Wagner aber nicht zustande. Ein abgefälschter Schuss von El Mala touchierte den Außenpfosten (75.). Ache ließ den FC per Kopfballtreffer nochmals hoffen.

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