Leistungsträger beim FC Bayern, angeblicher Flirt mit Real Madrid, in Pink vor der Südkurve feiern: Lennart Karl beschäftigt mit seinen gerade einmal 18 Jahren schon jetzt die Massen. Sein Berater Michael Ballack sieht genau darin eine Stärke des Youngsters.

Mit 17 Jahren debütierte Lennart Karl beim FC Bayern in der Champions League, mit dem DFB sollte er in diesem Sommer ursprünglich seine erste WM spielen, und doch sind es bei Weitem nicht nur positive Schlagzeilen, die den Youngster bisher in seiner Karriere begleiten. Gut, wer in solchen Phasen auf seinen Berater bauen kann.

Im Falle Karl ist es Legende Michael Ballack, der den Youngster unter seine Obhut genommen hat. Der 50-Jährige sieht im teils polarisierenden Auftreten des Youngsters eine entscheidende Qualität.

Bot in der Vergangenheit einigen Diskussionsstoff: Lennart Karl Bot in der Vergangenheit einigen Diskussionsstoff: Lennart Karl © IMAGO/Sven Simon

Ballack: Das braucht Lennart Karl beim FC Bayern

„Er ist halt auch eine Persönlichkeit und das ist ganz wichtig. In einem Umfeld wie dem FC Bayern setzt du dich mit 17 nicht durch, wenn du keine Persönlichkeit hast“, erklärte der 98-malige Nationalspieler im Podcast „Kerners11“ mit Johannes B. Kerner.

„Das ist heute die Qualität bei den jungen Spielern“, betonte Ballack: „Sie brauchen Individualität. Klar brauchen sie Talent, sie brauchen aber auch Sachen, die vielleicht heute etwas verloren gegangen sind in der Erziehung, in den Schulen, aber auch im NLZ.“

Ballack verteidigt das Auftreten von Lennart Karl

Trotz des steilen Karrierewegs, den der Offensivspieler bisher zurückgelegt hat, sind es längst nicht nur positive Schlagzeilen, die er seitdem über sich lesen musste. Erster großer Aufreger war sein Auftritt bei einem Fanklubtreffen des FC Bayern. „Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein – aber das bleibt unter uns“, erklärte der damals 17-Jährige ehrlich.

„Man hat ihn ja gefragt: ‚Wer ist dein Lieblingsverein neben dem FC Bayern?‘ Das wird dann gerne weggelassen“, schränkte Ballack die Aufregung um die Aussage ein: „Das ist eigentlich nichts Schlimmes gewesen, sondern er hat nur über einen Traum gesprochen, dass er irgendwann vielleicht mal bei Real Madrid spielen möchte.“ Zumal der einstige „Capitano“ lachend hinterherschob: „Ich hatte das auch immer im Kopf!“

DEINE MEINUNG

Der pinke Trainingsanzug

Während der Saison öffnete Karl dann, bewusst oder unbewusst, das nächste Pulverfass. Im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid fehlte Karl verletzt und feierte den Sieg anschließend hüpfend und in einem pinken Trainingsanzug vor der Fankurve. Besonders der Dresscode sorgte danach für Diskussionen.

Lennart Karl polarisiert mit einem auffälligen Outfit Lennart Karl polarisiert mit einem auffälligen Outfit © IMAGO/Eibner

Ob Ballack die Kleiderwahl bei seinem Schützling angesprochen habe, wollte Kerner wissen. „Mit Sicherheit!“, war die recht klare Antwort. Gleichzeitig kündigte Ballack aber an, dass solche Auftritte wohl keine Einzelheit bleiben werden. „Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Lennart ist schon sehr überzeugt von dem, was er trägt.“

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