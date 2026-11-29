Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Fortunas Tom Geerkens dreht der Gastgeber die Partie.

Viktoria Köln ist mit einem Derbysieg gegen Stadtrivale Fortuna zurück an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gesprungen. Im ersten Drittliga-Duell der Geschichte mit dem Rivalen von der linken Rheinseite setzte sich die lange in Überzahl spielende Viktoria mit 4:1 (1:1) durch. Der MSV Duisburg hatte am Samstag mit einem 2:1 bei der SG Sonnenhof Großaspach für eine Nacht die Tabellenführung übernommen.

Nach der Führung durch Romeo Aigbekaen (12.) schwächte sich Aufsteiger Fortuna Köln mit einer Gelb-Roten Karte gegen Tom Geerkens (44.) selbst. Den anschließenden Freistoß verwandelte Tobias Eisenhuth (45.+1) zum Ausgleich. Pascal Fallmann (47.), Lucas Wolf (54.) und Tim Kloss (63.) trafen nach der Pause zum Sieg.

Viktoria Köln führt die Tabelle dank des besseren Torverhältnisses vor Duisburg an. Fortuna Köln bleibt auf Abstiegsplatz 17.