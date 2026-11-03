Der Traditionsklub Preußen Münster reagiert auf die sportliche Krise. Die Nachfolge ist offen.

Fußball-Drittligist Preußen Münster hat auf seine sportliche Krise reagiert und Cheftrainer Thomas Wörle freigestellt. Dies teilte der Zweitliga-Absteiger, der nach vier Spielen ohne Sieg in der unteren Tabellenregion liegt, am Sonntagvormittag mit.

Mit Wörle muss auch sein Co-Trainer Maximilian Knauer gehen. Zur Nachfolge machte das Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga keine Angabe.

Wörle bekommt nur 15 Ligaspiele

„Die Entwicklung seit dem guten Saisonstart ist alarmierend, deshalb handeln wir jetzt“, sagte Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie und Kommunikation: „Wir haben trotz unterschiedlicher Maßnahmen und Ansätze in den vergangenen Wochen nicht die Überzeugung, dass wir in dieser Konstellation zeitnah zu stabilen Leistungen und Ergebnissen kommen.“

Wörle war erst im Sommer als Preußen-Trainer vorgestellt worden. In 15 Ligaspielen gelangen Münster unter dem 44-Jährigen nur vier Siege, am Samstag kam Preußen gegen den SC Verl im Westfalenduell nicht über ein 0:0 hinaus.

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