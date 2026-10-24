Der MSV Duisburg kassiert in Ingolstadt seine zweite Saisonniederlage. Dabei spielt der Tabellenführer lange in Überzahl.

Tabellenführer MSV Duisburg hat in der 3. Liga gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch unterlag trotz langer Überzahl beim FC Ingolstadt 1:2 (1:1), führt die Liga trotz der zweiten Saisonniederlage mit 25 Punkten aber weiterhin an.

Dominik Kother (4.) brachte den MSV zwar früh in Führung, Vinko Sapina (21.) glich aber aus. Nach der Roten Karte gegen Georgios Antzoulas (34., Notbremse) sprach alles für die Gäste, doch Fredrik Carlsen (51.) schoss Ingolstadt zum Sieg.

Duisburg verlor trotz Überzahl gegen Ingolstadt Duisburg verlor trotz Überzahl gegen Ingolstadt © IMAGO/Nico Herbertz

Verfolger Viktoria Köln rückte nach einem 3:1 (0:1) gegen den SC Verl auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran. David Otto (71.), Taylan Duman (86.) und Kilian Jakob (89.) drehten mit ihren Toren das Spiel, Fabian Wessig (45.+3) hatte Verl in Führung gebracht. Rot-Weiss Essen (21) hatte bereits am Freitagabend den Relegationsplatz durch ein 1:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg gefestigt.

Düsseldorf holt Punkt mit neuem Trainer

Einen Teilerfolg verbuchte Jens Langeneke als neuer Trainer von Fortuna Düsseldorf (15). Nach der Trennung von Alexander Ende kam der Zweitligaabsteiger bei Hansa Rostock (16) zu einem 1:1 (1:1).

Andreas Voglsammer (44.) sorgte für die Führung der Gastgeber, Anas Slimani (45.+1) glich noch vor der Pause aus.

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