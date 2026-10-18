Fortuna Düsseldorf trennt sich von Trainer Alexander Ende. Vorerst übernimmt Jens Langeneke.

Fußball-Drittligist Fortuna Düsseldorf hat Trainer Alexander Ende von seinen Aufgaben entbunden. Das teilten die Rheinländer einen Tag nach der Heimniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken (1:3) mit. Neben Ende wurde auch Co-Trainer Zlatko Muhovic am Sonntag freigestellt. Bis auf Weiteres wird U23-Coach Jens Langeneke die Verantwortung beim Zweitligaabsteiger übernehmen.

„Wir bedanken uns bei Alexander Ende und Zlatko Muhovic für ihren Fleiß und ihren Einsatz für Fortuna. Gleichzeitig sind wir nach eingehender Analyse zu der Überzeugung gelangt, dass wir jetzt einen neuen Impuls setzen müssen“, sagte Sportvorstand Samir Arabi und ergänzte: „Jens Langeneke kennt den Verein bestens und hat es sich mit seiner Arbeit und Leidenschaft verdient, die Mannschaft bis auf Weiteres zu übernehmen.“

Ist raus als Cheftrainer bei Fortuna Düsseldorf: Alexander Ende Ist raus als Cheftrainer bei Fortuna Düsseldorf: Alexander Ende © IMAGO/Maximilian Koch

Ende bedauert Entscheidung des Klubs

Nach dem bitteren Abstieg haben die Düsseldorfer nach zehn Spieltagen in der 3. Liga 14 Punkte auf dem Konto und liegen nur im Tabellenmittelfeld. „Ich respektiere die Entscheidung des Vereins, bedauere sie aber auch gleichzeitig. Ich hatte den festen Glauben, dass die Arbeit und die Entwicklung der letzten Wochen uns zum gemeinsamen Ziel geführt hätten“, wird Ende in der Vereinsmitteilung zitiert.

Langeneke ist 2006 als Spieler zur Fortuna gekommen und ist seit 2015 in verschiedenen Trainerpositionen in Fortunas Nachwuchsleistungszentrum aktiv. „Wir wissen alle, in welcher Situation wir uns befinden. Jetzt geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, die Kräfte zu bündeln und auf dem Platz Überzeugung zu zeigen. Ich kenne den Verein, ich kenne die Menschen und weiß, was Fortuna bedeutet“, sagte Langeneke.

Am kommenden Samstag gastieren die Düsseldorfer bei Hansa Rostock.