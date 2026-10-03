Die Saarländer lassen wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen.

Der 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga überraschend gepatzt. Beim Tabellenletzten TSV Havelse verloren die Saarländer mit 2:3 (1:1) – und verursachten dabei gleich drei Foulelfmeter.

Aus den jüngsten vier Spielen holte Saarbrücken nur vier Punkte, der Rückstand auf die Aufstiegsränge wächst.

Havelse siegt nach Elfmeter-Drama

Eine Woche nach dem Erfolg beim Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf (3:1) ging der FCS durch Alexander Staff (14.) in Führung. Johann Berger drehte das Spiel mit einem Doppelpack (37./48., jeweils Foulelfmeter), ehe sich die Ereignisse in der Schlussphase überschlugen: Zunächst erhöhte Eric Voufack (88.), doch Saarbrückens schnelle Antwort folgte durch Kai Brünker (90.+1).

Auf der Gegenseite verursachte der FCS den dritten Strafstoß für die Gastgeber, Alexander Guiddir (90.+3) schoss jedoch vorbei. Für Havelse war es der erste Sieg seit Ende August.

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