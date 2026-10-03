Beim Ex-Klub von Fortuna-Trainer Ende entscheidet Eric Hottmann das Spiel in der Nachspielzeit.

Fortuna Düsseldorf hat in der 3. Fußball-Liga große Moral bewiesen und den ersten Sieg seit einem Monat eingefahren. Der Zweitliga-Absteiger drehte das Spiel bei Preußen Münster und gewann mit 2:1 (0:0), Eric Hottmann (90.+2) traf entscheidend in der Nachspielzeit. Durch den Erfolg beim Ex-Klub von Fortuna-Trainer Alexander Ende sprang Düsseldorf mit 14 Punkten auf Rang sechs.

Viktoria Köln patzt gegen Großaspach

Die direkten Aufstiegsplätze sind nun nur noch fünf Punkte entfernt: Viktoria Köln (19) leistete sich nach einer 2:0-Führung gegen den Abstiegskandidaten SG Sonnenhof Großaspach einen bemerkenswerten Leistungseinbruch und spielte noch 2:2 (2:0). Tabellenführer MSV Duisburg (24) ist vorerst enteilt.

Einen Sprung nach oben verpasste Traditionsklub Waldhof Mannheim (13), der im eigenen Stadion dem FC Ingolstadt mit 0:3 (0:0) unterlag. Alemannia Aachen (11) verlor beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:3 (0:1) und bleibt damit ganz nah an den Abstiegsplätzen.

Fortuna dreht Spiel in Münster

Düsseldorf machte in Münster lange das Spiel, die Gastgeber gingen mit einer ihrer seltenen Chancen in der zweiten Hälfte aber durch Felix Higl (53.) in Führung. Die Fortuna drückte in der Folge und kam zum Ausgleich durch Andreas Müller (65.). Hottmann sorgte nach einem langen Ball mit einer starken Einzelleistung für den Sieg.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach