3. Liga: Essen verpasst Sprung auf Aufstiegsplatz

Weiter auf Kurs: Essen schaut weiter nach oben

Rot-Weiß Essen kassiert eine bittere Pleite in Ingolstadt. Dämpfer gibt es auch für Düsseldorf und Rostock.

Rot-Weiss Essen hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat unterlag beim FC Ingolstadt mit 0:1 (0:0) und bleibt mit 18 Punkten auf Relegationsrang drei.

Essen vergab vor der Pause einige gute Möglichkeiten, zu Beginn des zweiten Durchgangs traf Jonas Scholz (47.) für die Gastgeber.

Uwe Koschinat war sauer Uwe Koschinat war sauer © picture-alliance/Eibner-Pressefoto /SID/Oliver STRISCH

Einen Dämpfer musste auch Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hinnehmen. Die Rheinländer unterlagen dem 1. FC Saarbrücken mit 1:3 (1:1) und haben weiterhin 14 Zähler auf dem Konto.

Jordi Paulina (11.) brachte Düsseldorf zwar früh in Führung, doch Kai Brünker (13.), Kelsey Owusu (50.) und Alexander Staff (90.) drehten mit ihren Toren die Begegnung. Saarbrücken (17 Punkte) rückte auf Rang vier vor.

3. Liga: Nächste Pleite für Rostock

Einen weiteren Rückschlag erlitt derweil Hansa Rostock (15). Das Team von Coach André Breitenreiter verlor bei Alemannia Aachen 0:2 (0:2). Louis Köster (8.) und Lukas Scepanik (26.) trafen für die Gastgeber (14). Bei Rostock sah Jonas Dirkner in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Spitzenreiter MSV Duisburg (24) erwartet am Sonntag Verfolger Viktoria Köln (19) zum Topspiel.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach