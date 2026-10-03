Rot-Weiss Essen bleibt in der 3. Liga oben auf. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat setzt sich gegen Jahn Regensburg durch.

Rot-Weiss Essen ist in der 3. Liga auf einen direkten Aufstiegsplatz geklettert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat gewann am Freitagabend 1:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg und zog mit nun 21 Punkten zumindest vorerst an Viktoria Köln (20 Punkte) vorbei.

Essen bleibt vier Punkte zurück

Der Rückstand zu Spitzenreiter und Rivale MSV Duisburg, der am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) zum FC Ingolstadt muss, beträgt vier Zähler.

Lucas Brumme (15.) brachte das Heimteam mit seinem Kopfballtor in Führung. Essen blieb auch in der Folge das spielbestimmende Team, verpasste es aber, mit dem zweiten Treffer für klarere Verhältnisse zu sorgen. Regensburg blieb auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg und liegt weiter auf dem Abstiegsrang 18.

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