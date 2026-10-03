Der MSV kommt gegen Viktoria Köln nur zu einem 1:1, ist seit Januar 2025 zu Hause aber ungeschlagen.

Der MSV Duisburg hat seine beeindruckende Heimserie fortgesetzt, den Sieg im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga aber verpasst.

Der Tabellenführer kam gegen den hartnäckigsten Verfolger Viktoria Köln trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und liegt weiter fünf Punkte vorne. Seit Januar 2025 sind die Zebras in 30 Heimspielen an der Wedau inzwischen ungeschlagen – es ist die längste Serie im deutschen Profifußball.

Duisburg verspielt Führung gegen Köln

Conor Noß brachte das Bundesliga-Gründungsmitglied vor 25.228 Fans in Führung (28.), nachdem Joshua Bitter den Pfosten getroffen hatte (27.). Köln hielt dagegen, scheiterte aber mit Yannick Tonye an Torhüter Maximilian Braune (38.). Dann patzte der Keeper jedoch bei einem Freistoß von Pascal Fallmann, Taylan Duman stocherte den Ball über die Linie (74.). In der Nachspielzeit traf Peter Remmert den Pfosten des Kölner Tores (90.+4).

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