Seitz übernimmt Wehen Wiesbaden

Der 49-Jährige übernimmt das Amt von Scherning und soll den Tabellenvorletzten stabilisieren.

Der SV Wehen Wiesbaden hat Jochen Seitz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Mehr als eine Woche nach der Freistellung von Vorgänger Daniel Scherning gab der kriselnde Fußball-Drittligist die Verpflichtung des 49-Jährigen am Mittwoch bekannt.

Beim Tabellenvorletzten unterschrieb Seitz einen Vertrag bis Saisonende mit Verlängerungsoption.

Jochen Seitz bei seiner vorherigen Station in Leipzig Jochen Seitz bei seiner vorherigen Station in Leipzig © firo Sportphoto/SID/Ralf Ibing

Seitz soll Wiesbaden stabilisieren

„Mit Jochen Seitz konnten wir einen Trainer für uns gewinnen, der in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er Mannschaften erfolgreich entwickelt, stabilisiert und dauerhaft leistungsfähig macht“, sagte Wiesbadens Geschäftsführer Uwe Stöver über Seitz, der zuletzt bis Anfang Juni 2026 beim Regionalligisten Lok Leipzig als Trainer aktiv war.

In Wiesbaden wartet auf den gebürtigen Unterfranken eine schwierige Situation. In den ersten sieben Spielen haben die Hessen lediglich fünf Punkte geholt.

Die bisherigen Co-Trainer Frank Steinmetz und Giuliano Modica, die die Mannschaft interimistisch übernommen hatten, bleiben im Team von Seitz, der zudem Nico Wegmann als Co-Trainer mitbringt. Seitz‘ erstes Pflichtspiel mit Wiesbaden führt ihn am 11. Oktober zum Tabellen-13., dem FC Ingolstadt.

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