Trainerentlassung bei Traditionsklub

Drittligist Hansa Rostock zieht nach zuletzt mäßigen Leistungen drastische Maßnahmen und trennt sich von Cheftrainer Daniel Brinkmann. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Aufstiegsaspirant Hansa Rostock hat auf den durchwachsenen Saisonstart in der 3. Liga reagiert und sich von Cheftrainer Daniel Brinkmann sowie Co-Trainer Dirk Flock getrennt. Wie der Klub am Dienstagmorgen mitteilte, sei die Entscheidung nach „intensiven Gesprächen und einer ausführlichen sportlichen Analyse“ von Aufsichtsrat, Vorstand und sportlicher Leitung getroffen worden.

Daniel Brinkmann ist nicht mehr Trainer von Hansa Rostock Daniel Brinkmann ist nicht mehr Trainer von Hansa Rostock © IMAGO/STEINSIEK.CH

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir haben die Situation der Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten sehr genau beobachtet und dabei nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die grundsätzliche sportliche Ausrichtung und die Leistungen auf dem Platz analysiert. Dabei sind wir zu der gemeinsamen Einschätzung gelangt, dass die Entwicklung zuletzt nicht mehr unseren Erwartungen und unseren sportlichen Zielen entsprochen hat“, sagte Hansas Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh.

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Hansa Rostock: Thiel und Susac rücken in die Verantwortung

Für das am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) anstehende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II übernimmt zunächst das bisherige Co-Trainerteam um Yannic Thiel und Adam Susac die Verantwortung. Unterstützt wird das Duo von Torwarttrainer Arvid Rinast. Aufsichtsrat, Vorstand und sportliche Leitung wollen in den kommenden Tagen nach Klubangaben gemeinsam nach einer langfristigen Lösung für die vakante Cheftrainerposition suchen. Ziel sei es, „die bestmögliche Lösung für den weiteren Saisonverlauf“ zu finden.

Brinkmann und Flock waren seit dem 2. November 2024 für Hansa tätig und betreuten die Rostocker in insgesamt 80 Pflichtspielen. Hansa ist mit acht Punkten aus den ersten fünf Spielen in die Saison gestartet und belegt in der Platz acht. Im DFB-Pokal scheiterte man in der ersten Runde an Bundesligist VfB Stuttgart.