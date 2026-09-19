Viktoria Köln jubelt – Düsseldorf tritt auf der Stelle

Viktoria Köln gewinnt gegen Ingolstadt und setzt sich zumindest vorübergehend an die Spitze. Fortuna Düsseldorf muss sich geschlagen geben.

Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf tut sich in der 3. Liga weiterhin schwer. Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende unterlag nach zuletzt zwei Siegen bei Alemannia Aachen mit 0:1 (0:1) und liegt mit zehn Punkten aus sieben Spielen im Tabellenmittelfeld.

Vor 30.083 Zuschauern erzielte Lukas Scepanik (10.) früh den entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Der Düsseldorfer Elias Egouli sah in der zweiten Halbzeit die Gelb-Rote Karte (62.). Aachen schob sich durch den Sieg mit elf Punkten an der Fortuna vorbei.

Viktoria Köln übernimmt Tabellenführung

Viktoria Köln übernahm zumindest für einen Tag die Tabellenspitze. Die Kölner besiegten durch Tore von Niklas Castelle (60.), David Otto (78.) und Lucas Wolf (85.) den FC Ingolstadt 3:0 (0:0) und schoben sich mit 15 Zählern am punktgleichen MSV Duisburg (Sonntag in Wiesbaden) vorbei.

Jahn Regensburg verspielte beim VfB Stuttgart II eine 3:0-Führung nach 34 Minuten und musste sich am Ende mit einem 3:3 (3:2) begnügen.