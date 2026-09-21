Breitenreiter übernimmt Traditionsklub

Hansa Rostock hat einen neuen Cheftrainer. Ein bekannter Name aus dem Trainerzirkus soll den Traditionsklub zurück zu alter Stärke führen.

André Breitenreiter ist neuer Cheftrainer von Hansa Rostock. Das gab der Drittligist am Montagabend offiziell bekannt.

„Breitenreiter war dabei von Beginn an der Wunschkandidat des F.C. Hansa. Nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen konnte schließlich am Montagabend (21. September 2026) eine Einigung erzielt werden“, heißt es in der Mitteilung.

André Breitenreiter ist neuer Cheftrainer von Hansa Rostock André Breitenreiter ist neuer Cheftrainer von Hansa Rostock © IMAGO/Jan Huebner

Breitenreiter trainierte schon Schalke und Hannover

Breitenreiter trainierte unter anderem bereits den FC Schalke, Hannover 96 und die TSG Hoffenheim. Nach seiner Zeit in Havelse (bis 2013) schrieb er beim SC Paderborn Geschichte, als er den Verein 2014 erstmals in der Klubgeschichte in die Bundesliga führte.

Beim FC Zürich feierte Breitenreiter 2022 seinen bislang größten Erfolg und führte den Traditionsverein zur Schweizer Meisterschaft. Auch beim englischen Klub Huddersfield Town sammelte er internationale Erfahrung.

„Er weiß ganz genau, worauf es ankommt“

„André Breitenreiter verfügt über viel Erfahrung im deutschen Profifußball und hat in seiner Laufbahn sehr unterschiedliche sportliche Situationen erlebt. In unseren Gesprächen haben wir festgestellt, dass sich seine Fußballphilosophie sehr mit unserer deckt. Er weiß ganz genau, worauf es bei einem Traditionsverein wie Hansa ankommt, kann eine Mannschaft weiterentwickeln und auf Erfolgskurs bringen“, wird Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball bei Hansa Rostock, zitiert.

Breitenreiter folgt auf Daniel Brinkmann, der am 15. September nach 80 Spielen entlassen wurde. Nach sieben Spieltagen liegt Rostock in der mit 12 Punkten auf Platz sechs.

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