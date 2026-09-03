3. Liga: Rostock holt Ex-Bundesligatrainer Breitenreiter

Der 52-Jährige soll die Norddeutschen wieder in die 2. Bundesliga führen.

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat den ehemaligen Bundesligatrainer André Breitenreiter verpflichtet. Der 52-Jährige, der den SC Paderborn, Schalke 04, Hannover 96 und die TSG Hoffenheim in der ersten Liga betreute, tritt an der Ostsee die Nachfolge des vor einer Woche entlassenen Daniel Brinkmann an. Das gab der Klub am Montagabend bekannt. Über die Vertragsdauer machte er keine Angaben.

Breitenreiter teilt Rostock-Philosophie

„André Breitenreiter verfügt über viel Erfahrung im deutschen Profifußball und hat in seiner Laufbahn sehr unterschiedliche sportliche Situationen erlebt“, sagte Rostocks Profifußball-Direktor Amir Shapourzadeh: „In unseren Gesprächen haben wir festgestellt, dass sich seine Fußballphilosophie sehr mit unserer deckt.“

Breitenreiter wird in der Pressemitteilung zitiert: „Ich spüre hier positive Energie und möchte mit vollem Einsatz meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam ein erfolgreiches neues Kapitel aufzuschlagen.“ Seinen größten Erfolg feierte der ehemalige Stürmer mit dem Titelgewinn des Schweizer Traditionsklubs FC Zürich 2022.

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