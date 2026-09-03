Münster dank Schulz Dritter

Der SC Preußen sortiert sich nach dem Abstieg oben ein. Ein Sommer-Zugang trifft doppelt.

Zweitliga-Absteiger Preußen Münster hat in der 3. Liga den Relegationsplatz erobert. Durch zwei Tore von Sommer-Zugang Marvin Schulz siegte der SCP am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart mit 2:1 (1:1). Schulz traf in der 14. und 75. Minute, Lauri Penna (8.) hatte den VfB II in Führung gebracht.

MSV Duisburg bleibt Tabellenführer

Tabellenführer bleibt der MSV Duisburg trotz der Niederlage im Derby bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (1:2). Zweiter ist Rot-Weiss Essen nach einem 6:2 gegen die Würzburger Kickers.

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