Beierlorzer übernimmt Drittligist Ingolstadt

Der 58 Jahre alte Trainer folgt beim Drittligisten auf Sabrina Wittmann.

Einen Tag nach der Trennung von Trainerin Sabrina Wittmann hat Fußball-Drittligist FC Ingolstadt Achim Beierlorzer als Nachfolger präsentiert. Der 58 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Coach des 1. FC Köln und von Mainz 05 war zuletzt Geschäftsführer beim Liga-Konkurrenten Jahn Regenburg gewesen. Über die Laufzeit des Vertrags machten die Schanzer keine Angaben.

Beierlorzers „Spielidee“ passe „sehr gut zu unseren Vorstellungen von einem aktiven Fußball mit hoher Intensität“, sagte Ingolstadts Sport-Geschäftsführer Harald Gärtner und betonte: „Er hat sehr viel Erfahrung mit unterschiedlichen Situationen und ist auch schon aus der 3. Liga aufgestiegen.“ Co-Trainer von Beierlorzer wird der ehemalige Bundesliga-Profi Markus Feldhoff.

Wittmann muss nach über 100 Spielen gehen

Der FCI hatte sich vergangene Woche von Wittmann als Cheftrainerin getrennt. Die 35-Jährige übernahm den Posten im Mai 2025 zunächst interimsmäßig und stand insgesamt in 101 Spielen an der Seitenlinie.

Aktuell stehen die Ingolstädter mit acht Punkten aus sieben Spielen auf Platz 13. Von den letzten vier Ligapartien gingen drei verloren.

Beierlorzer stand zuletzt 2021 als Interimstrainer bei RB Leipzig an der Seitenlinie.

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