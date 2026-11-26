Lise Klaveness rechnet mit einem schweren Kampf gegen den FIFA-Präsidenten. Dennoch hofft sie weiter auf eine Überraschung bei der Wahl im März.

FIFA-Kritikerin Lise Klaveness zeigt sich skeptisch mit Blick auf die erhoffte Ablösung von Gianni Infantino. Die Chefin des norwegischen Fußballverbandes räumte am Donnerstag ein, dass es „schwierig“ sein werde, den Präsidenten des Weltverbandes bei der Wahl am 18. März in Rabat/Marokko abzulösen.

Klaveness hat sich hinter den französischen Kandidaten Philippe Diallo gestellt, der von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) unterstützt wird. Sie äußerte dennoch die Hoffnung, dass es Diallo und dem dritten Kandidaten, Kozo Tashima, Ehrenpräsident des japanischen Verbandes, gelingen werde, ihre Kräfte gegen Infantino zu bündeln.

„In einer derart instabilen politischen Welt weiß man nie wirklich, was passieren wird“, sagte die 45-Jährige, die Infantinos FIFA-Führung seit Jahren kritisiert und zudem eine Ehtikbeschwerde gegen den Schweizer eingereicht hat: „Es könnte also aus den unterschiedlichsten Gründen am Ende durchaus einen anderen Kandidaten als Infantino geben. Aber nach derzeitigem Stand hat er zahlreiche Unterstützer.“

Infantino hat sich trotz des Wirbels um den inzwischen gescheiterten WM-Investorenplan unter anderem die Rückendeckung der Konföderationen aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert. Klaveness verwies aber darauf, dass nicht die Konföderationen abstimmen, sondern die nationalen Verbände – und dass jede Stimme geheim abgegeben wird. „Deshalb ist das Rennen noch offen“, sagte sie.