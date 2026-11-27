Laut dem Ligasprecher Kowollik sei das Modell unter den Klubs "nur schwer vermittelbar".

Der Gegenwind für das Kompassmodell im Ringen um die Reform der Fußball-Regionalliga war zuletzt immer stärker geworden – nun ist auch die Staffel im Südwesten vorerst auf Abstand zu dem Vorschlag gegangen, zu dem sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt und für den er zur Abstimmung einen Bundestag am 18. Dezember einberufen hat. Das Kompassmodell sei „in unserer Liga nur schwer vermittelbar“, teilte Rafael Kowollik, Ligasprecher der Regionalliga Südwest, auf SID-Anfrage mit.

Welches Modell die Südwest-Vereine favorisierten, ließe sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen, „da der Antrag aus Bayern mit sämtlichen ausgearbeiteten Details bislang noch gar nicht vorliegt“, so Kowollik, der auch geschäftsführender Vorstand beim Regionalligisten FC Homburg ist.

Mit Blick auf das Kompassmodell seien jedoch „bereits einige Leitplanken und konkrete Forderungen an den DFB übermittelt“ worden, sagte Kowollik, „verbunden mit der Bitte um entsprechende Nachjustierungen“. Die Rückmeldung sei, „vorsichtig formuliert, ernüchternd“ gewesen: „Nach dem derzeitigen Stand würden wir mit diesem Modell einmal mehr als großer Verlierer aus dem Reformprozess hervorgehen.“

Das vom DFB um Präsident Bernd Neuendorf favorisierte Kompassmodell sieht vor, die Regionalliga in vier Staffeln mit jeweils 20 Mannschaften zu untergliedern. Die Einteilung der Teams soll anhand geografischer Kriterien erfolgen, die Zusammensetzung kann sich von Saison zu Saison ändern. Anders als bisher würden alle Meister in die 3. Liga aufsteigen. Um die Reform zu beschließen, ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit unter den 257 Delegierten nötig.

DEINE MEINUNG

Zuletzt war insbesondere aus dem Nordosten Kritik an dem Modell laut geworden; Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), machte sich für das 22/5-Modell stark, das eine Aufstockung der 3. Liga vorsieht. Hierfür soll ebenfalls ein Antrag gestellt werden.

Kowollik betonte, dass der Status Quo letztlich keinesfalls beibehalten werden dürfe: „Wir sind uns alle einig, dass der Meister aufsteigen muss.“ Zugleich verwies er auf ein „drittes, bislang nicht näher besprochenes Modell. Möglicherweise findet sich gerade hinter diesem Ansatz eine größere Mehrheit der Vereine wieder.“