Medien: Wenger erwägt Kandidatur gegen Infantino

Greift Arsène Wenger in den FIFA-Machtkampf ein? Eine Entscheidung wird in dieser Woche erwartet.

Der frühere Erfolgstrainer Arsène Wenger denkt offenbar über eine Kandidatur als Herausforderer von FIFA-Präsident Gianni Infantino nach.

Wie unter anderem die New York Times und BBC berichten, erwäge der heutige Direktor für globale Fußballentwicklung im Weltverband als Gegner des Schweizers bei der Wahl im März 2027 anzutreten. Eine Entscheidung Wengers sei demnach in dieser Woche zu erwarten.

Arsene Wenger (l.) und Gianni Infantino (r.) Arsene Wenger (l.) und Gianni Infantino (r.) © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Wenger arbeitet schon für die FIFA

Vor allem die Europäische Fußball-Union (UEFA) hofft darauf, eine Alternative zu Infantino ins Rennen schicken zu können. Dem Vernehmen nach sollen in dieser Woche weitere Sitzungen der Europäer stattfinden. Ob Wenger der von der UEFA angekündigte Kandidat sein könnte, blieb zunächst offen. Der 77-Jährige arbeitet seit 2019 für die FIFA, sein Vertrag läuft laut Medienberichten am Jahresende aus.

Wenger, der den FC Arsenal 22 Jahre lang erfolgreich trainiert hatte, hatte sich von Infantinos gescheiterter Investorenidee distanziert, er sah sich gar zu einer öffentlichen „Klarstellung“ genötigt. „Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren“, sagte er. „Die Entscheidung, das Projekt zurückzuziehen, war absolut notwendig und unumstritten.“

Nominierungsfrist endet am 18. November

Am 18. November endet die Nominierungsfrist. Infantino war infolge seines Investorenplans massiv in die Kritik geraten, immer mehr Verbände sichern ihm aber wieder Unterstützung zu. Bislang kündigten einzig der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega und das japanische Council-Mitglied Kozo Tashima eine Kandidatur an. Um es auf den Wahlzettel zu schaffen, benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Verbänden.

Die UEFA, die zudem Reformen im Weltverband anstrebt, will Infantino bei der Wahl in Rabat/Marokko stürzen. Afrika und Südamerika stehen auf Infantinos Seite, dies gilt zu großen Teilen auch für Asien und Ozeanien. Es erscheint sicher, dass die UEFA und CONCACAF nicht alle ihre Mitglieder hinter sich vereinen können, zumal sich die Karibik als CONCACAF-Mitglied hinter Infantino stellte. Die Europäer haben bisher einzig ihre Kriterien für eine mögliche Alternative benannt.