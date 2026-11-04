Manuel Neuer reagiert mit nachdenklichen Worten auf den schockierenden Todesfall im spanischen Fußball. Der Superstar des FC Bayern ist in Gedanken bei der Familie von Jesús de Miguel.

Der Tod von Jesús de Miguel hat die Fußballwelt erschüttert. Auch Manuel Neuer äußerte sich tief betroffen über die Tragödie, die sich in Spanien ereignet hatte.

„Es ist eine ganz schwierige Situation. Da kehrt jeder erstmal in sich. Dass in solchen Situationen im schlimmsten Fall sowas passieren kann“, sagte Neuer nach dem 2:0-Sieg der Münchner bei Atlético Madrid: „Wir sind in Gedanken bei der Familie des Spielers und dem Verein, CD Teneriffa. Für so etwas gibt es eigentlich keine Worte.“

Manuel Neuer spricht über den Todesfall in Spanien Manuel Neuer spricht über den Todesfall in Spanien © IMAGO/alterphotos

Spanien-Profi nach Zusammenprall tot

Jesús de Miguel, Stürmer des Zweitligisten CD Teneriffa, ist an den Folgen eines heftigen Zusammenpralls, der sich im Ligaspiel gegen den FC Andorra am Montagabend ereignet hatte, im Alter von 30 Jahren verstorben.

Spanischen Medienberichten zufolge erlitt er im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus einen Herzstillstand. Am Morgen nach der Partie verstarb er im Krankenhaus.