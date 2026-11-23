Medien berichten über millionenschwere Bonusregelungen im gescheiterten Investorenplan der FIFA. Auch für Gianni Infantino?

Neue Enthüllungen zum gescheiterten WM-Investorenplan sorgen vier Monate vor der FIFA-Präsidentschaftswahl für Aufsehen – und setzen den favorisierten Amtsinhaber Gianni Infantino unter Druck. Wie der Guardian und die New York Post am Montag berichteten, hätte der Deal, den Infantino im Sommer infolge massiver Kritik zurückgezogen hatte, dem Management erhebliche finanzielle Vorteile bescheren können.

Demnach wären fünf Prozent der Anteile des geplanten neuen Unternehmens (FFE), das die kommerziellen Rechte der FIFA-Turniere verwalten sollte, als Bonuspool für die Führungskräfte reserviert worden.

Gianni Infantino sieht sich neuen Medienberichten ausgesetzt Gianni Infantino sieht sich neuen Medienberichten ausgesetzt © IMAGO/Latin Sport Images

Damit hätten bis zu 50 Millionen Dollar je zusätzlicher Milliarde Dollar Unternehmenswert ausgezahlt werden können. Dies solle einen „ausreichenden Anreiz für gute Leistungen gewährleisten“, hieß es in internen Dokumente der FIFA und von Hauptinvestor Thrive Capital, dem Unternehmen des Bruders von Donald Trumps Schwiegersohn, auf die sich die Berichte beriefen.

Infantino wollte WM-Rechte für 96 Jahre verkaufen

In einem Dokument an die US-Justiz hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) den angesetzten Unternehmenswert von 20 Milliarden Dollar zuletzt als „absurd niedrig“ bezeichnet. Laut Medienberichten sollte Infantino den FFE-Vorstand leiten. Die FIFA bestritt immer wieder, dass der Präsident des Weltverbandes persönlich von dem Vorhaben profitiert hätte.

Zudem berichteten Guardian und New York Post, dass die kommerziellen Rechte für bis zu 96 Jahre in Lizenzperioden von jeweils zwölf Jahren an die Tochtergesellschaft FFE übertragen worden wären. Im Fall eines Vertragsbruchs oder eines Konkurrenzdeals hätte Thrive Capital demnach eine millionenschwere Entschädigung (1,25 Prozent des Unternehmenswertes) zugestanden. Dazu habe kein Ausschreibungsverfahren stattgefunden. Dokumente legten nahe, hieß es, dass die FIFA-Finanzabteilung nicht direkt in die Transaktionsbedingungen eingebunden gewesen sei.

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FIFA reagiert auf neue Enthüllungen

Ein möglicher „Management-Incentive-Plan“ sei grundsätzlich „ausschließlich für Mitglieder der Geschäftsführung der FFE“ vorgesehen gewesen: „FIFA-Funktionäre hätten diesem nicht angehören können“, teilte ein Sprecher des Weltverbandes auf SID-Anfrage mit. Die FIFA werde erst die Fragen der Mitglieder des Councils um DFB-Chef Bernd Neuendorf beantworten und habe „nicht die Absicht, gegen die Vertraulichkeit zu verstoßen, indem sie sich zuerst gegenüber den Medien dazu äußert“.

Infantino strebt beim Kongress im März in Rabat/Marokko seine Wiederwahl an. Der Schweizer ist klarer Favorit gegen den Franzosen Philippe Diallo und den Japaner Kozo Tashima. Die UEFA bereitet in der Schweiz parallel zum Wahlkampf eine Strafanzeige gegen Infantino wegen möglicher „krimineller Misswirtschaft“ im Zusammenhang mit dem Investorendeal vor.