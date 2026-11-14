Bericht: Wenger wird wohl nicht Infantino-Gegner

Arsène Wenger gilt als einer der wenigen Kandidaten mit Strahlkraft, die Gianni Infantino bei der nächsten FIFA-Präsidentenwahl hätten herausfordern können. Nun zeichnet sich sein Verzicht ab.

Die Suche nach einem ernsthaften Gegenkandidaten für FIFA-Präsident Gianni Infantino umfasst offenbar einen prominenten Namen weniger. Arsène Wenger wird nach Informationen der französischen Sportzeitung L’Équipe voraussichtlich nicht für das höchste Amt im Weltfußball kandidieren.

Der langjährige Trainer des FC Arsenal war zuletzt immer wieder als mögliche Alternative zu Infantino genannt worden. Als Direktor für globale Fußballentwicklung bei der FIFA besitzt Wenger internationale Erfahrung und hohes Ansehen in der Branche. Entsprechend wurde ihm zugetraut, bei einer Wahl breite Unterstützung zu erhalten.

Arsène Wenger wird offenbar nicht für das Amt des FIFA-Präsidenten kandidieren Arsène Wenger wird offenbar nicht für das Amt des FIFA-Präsidenten kandidieren © IMAGO/STEINSIEK.CH

Laut L’Équipe dachte Wenger seit Ende August „sehr ernsthaft“ über die Möglichkeit nach, gegen Infantino zu kandidieren, da er der aktuellen Führung kritisch gegenüberstehe. Letztlich hätte jedoch der Gedanke überwogen, dass es unmöglich sei, „gegen den zügellosen Klientelismus des FIFA-Chefs anzukämpfen“. Zudem sei die Position zu weit vom Fußballfeld, seinem eigentlichen Kompetenzbereich, entfernt.

Wenger hat auch in Deutschland Befürworter

Auch aus Deutschland hatte der 77-Jährige jüngst Rückendeckung erhalten. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hatte sich erst kürzlich klar für eine Kandidatur ausgesprochen. „Arsène Wenger wäre für mich ein Top-Kandidat“, sagte Watzke in einem Interview von RTL und Sky Sport und bezeichnete den Franzosen als eine Persönlichkeit, die das Amt des FIFA-Präsidenten ausfüllen könne. Sogar der französische Präsident Emmanuel Macron habe seinem Landsmann laut Telegraph seine Hilfe angeboten.

Mit einem Verzicht Wengers dürfte sich die Frage nach einem Herausforderer Infantinos umso stärker stellen. Am Mittwoch endet die Frist zur Nominierung von Kandidaten. Die UEFA stellt weiterhin keinen eigenen Gegenkandidaten für die Wahl am 18. März. Möglich wäre auch eine nichteuropäische Alternative wie der japanische Fußballfunktionär Kozo Tashima.