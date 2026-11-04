Die Breisgauer stehen mit drei Punkten aus zwei Spielen unter Zugzwang. Es wartet ein Topstar.

Yannik Engelhardt musste inmitten der unzähligen englischen Wochen erstmal kurz überlegen, welche Aufgabe für den SC Freiburg auf dem Programm steht.

„Es sind so viele Spiele, da hast du gar keinen Überblick mehr, was das nächste ist“, sagte der Mittelfeldspieler mit einem Augenzwinkern. Dabei wartet auf die Breisgauer am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Conference League mit Trabzonspor um Topstar Mohamed Salah eine ganz große Aufgabe.

Der türkische Pokalsieger hat sich seit dem Amtsantritt von Thomas Reis sowie dessen Assistenten Jerome Boateng enorm stabilisiert, holte unter dem deutschen Trainerduo sieben Siege in sieben Spielen. Auch in Europa ist die Bilanz mit sechs Punkten makellos.

Freiburg freut sich auf Spiel in Conference League

Die Freiburger dürfen sich nach der 0:3-Niederlage bei der AS Monaco dagegen keinen weiteren Ausrutscher leisten, sonst ist die Chance auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation fast schon dahin.

Umso wichtiger, dass sich die Elf von Julian Schuster nach zwischenzeitlich drei Niederlagen in Serie zuletzt wieder gefangen hat. Die Rückkehr in die Erfolgsspur zeuge von „guter Moral“, betonte Engelhardt. Gegen den VfL Wolfsburg (3:2) im DFB-Pokal und beim FC Augsburg (2:1) in der Bundesliga habe das Team die Partien nach Rückstand gedreht, „obwohl es unangenehm war“, ergänzte Igor Matanovic: „Diese Spiele dann zu ziehen, ist einfach geil und fühlt sich geil an. Damit sind wir bereit für Trabzon.“

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