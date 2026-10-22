Wegen Baby-Glück: Andrich fehlt Bayer auf Kreta

Nach einem schwierigen Saisonstart kämpfte sich Andrich zuletzt zurück in die Mannschaft. Auf Kreta fehlt er aus schönen familiären Gründen.

Baby-Glück statt Europa League: Robert Andrich (32) ist zum dritten Mal Vater geworden und fehlt Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen deshalb im kniffligen Europa-League-Auswärtsspiel bei OFI Kreta (18.45 Uhr/RTL+). Der Mittelfeldspieler und seine Frau Alicia gaben die Geburt ihres Sohnes am Donnerstag auf Instagram bekannt.

Aus diesem Grund reiste Andrich nicht mit der Mannschaft nach Griechenland. Der 19-malige Nationalspieler gehört bei der Werkself nicht mehr fest zum Stammpersonal, bei seinen fünf Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison wurde er dreimal eingewechselt.

Bayer war mit einem 2:0 gegen NK Celce und einem 4:0 bei Lech Posen perfekt in die Europa League gestartet. Klares Ziel ist ein Platz unter den Top acht der Ligaphase und damit der direkte Einzug ins Achtelfinale.