"Hoffentlich komme ich noch stärker zurück", sagt Hoffenheims zuletzt verletzter Torjäger.

Ein Tor, zwei Vorlagen: Die Feier mit den Fans hatte sich Andrej Kramaric wahrlich verdient. Fast sechs Monate lang hatte der Kroate nicht mehr für die TSG Hoffenheim getroffen, nun war endlich der „alte Kramaric“ zurück.

„Das war ein schönes Gefühl, endlich auch zu Hause wieder mit den Fans zu feiern“, sagte der 35-Jährige nach dem 3:0 (1:0) in der Europa League gegen Olympique Lyon.

Andrej Kramaric feiert besondere Rückkehr bei TSG Hoffenheim

Kramaric stand erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf – und traf gegen den Tabellenführer der französischen Ligue 1 zum wichtigen 1:0 (45.+4). „Heute hat man gesehen, wie torgefährlich er ist. Er ist nicht umsonst unser TSG-GOAT. Er tut uns einfach gut“, sagte Torhüter Oliver Baumann bei RTL.

Weil Kramaric zudem die Tore durch Adam Daghim (49.) und Adam Hlozek (83.) auflegte, wollte das Lächeln aus seinem Gesicht nach dem Schlusspfiff gar nicht mehr verschwinden.

„Ich habe zwei schwierige Monate hinter mir. Ich hatte nach der WM einen Leistenbruch, ich bin noch immer nicht zu 100 Prozent fit. Aber jetzt bin ich sehr glücklich. Hoffentlich komme ich noch stärker zurück“, sagte der Routinier.

Nächster wichtiger Sieg für TSG Hoffenheim

Für Hoffenheim war es der zweite wichtige Sieg innerhalb weniger Tage: Am vergangenen Sonntag war in der Bundesliga durch das 2:1 bei Borussia Mönchengladbach der Befreiungsschlag gelungen, nun gab es im dritten Versuch endlich die ersten Punkte in Europa. „Wir haben lange auf die drei Punkte gewartet, wir brauchten so einen Sieg für unser Selbstvertrauen“, sagte Kramaric.

Kein Wunder, dass die Fans nun auf eine ähnliche Serie wie in der vergangenen Saison hoffen, als die TSG im November zehn von zwölf möglichen Punkten holte. „Man darf nicht an eine Serie denken, man muss sie einfach machen. Das würde uns gut tun. Ich hoffe, dass wir am Wochenende direkt nachlegen können“, sagte Baumann. Nächster Gegner ist am Sonntag (15.30 Uhr) Bayer Leverkusen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach