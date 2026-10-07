Fußball-Frage bei „Wer wird Millionär?“ lässt Kandidaten verzweifeln

Bei der Fernsehsendung "Wer wird Millionär?" wird eine Frage zur Fußball-WM gestellt. Es geht um 64.000 Euro.

Bei der am Montagabend ausgestrahlten Folge der TV-Sendung „Wer wird Millionär?“ ist eine knifflige Fußball-Frage gestellt worden.

Die 64.000 Euro-Frage für den Kandidaten Hans-Werner Kraul lautete: „Der Bruder welches deutschen Fußballweltmeisters war als Spieler bei der WM 2026 dabei – allerdings nicht für Deutschland?“

Sportfrage zwingt Kandidaten Hans-Werner Kraul zum Austeigen Sportfrage zwingt Kandidaten Hans-Werner Kraul zum Austeigen © RTL

Als Antwortmöglichkeiten gab es Toni Kroos (A), Sami Khedira (B), Jérome Boateng (C) oder Mesut Özil (D). Kraul, der die Lösung nicht wusste, entschied sich sofort für den Telefonjoker: „Das schreit nach meinem Sportjoker.“

Sportfrage zwingt Kandidaten zum Aussteigen

Der „Sportjoker“ am Telefon war sich jedoch nicht sicher und äußerte lediglich eine vage Vermutung Richtigung Boateng. Kraul entschied sich letztlich dazu, auszusteigen, und gewann 32.000 Euro.

Die richtige Antwort wäre Sami Khedira (B) gewesen. Sein Bruder Rani Khedira ist für Deutschland und Tunesien spielberichtigt – entschied sich im März 2026 schließlich für den tunesischen Verband. Bei der Weltmeisterschaft kam er bei allen drei Spielen zum Einsatz.