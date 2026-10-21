„Extrem gefährlich“: Ilzer mit Respekt vor Lyon

Der französische Tabellenführer holte in der Europa League bislang zwei Siege, Hoffenheim ist vor dem Heimspiel am Donnerstag noch ohne Punkte.

Einer der Geburtstagswünsche von Christian Ilzer erfüllt sich nur wenige Stunden nach seinem 49. Ehrentag: Am Donnerstag (21.00 Uhr, Sky/RTL+) trifft die TSG Hoffenheim in der Europa League auf Olympique Lyon – eine sportliche Herausforderung, wie sie der Coach auch in seinem neuen Lebensjahr gerne annimmt, wie er am Mittwoch verriet.

Dabei wartet mit dem Tabellenführer der Ligue 1 ein besonders schwerer Brocken, auch in der Europa League hat das Team von Trainer Paulo Fonseca bislang mit zwei Siegen vollauf überzeugt. „Sie haben einen sehr erfahrenen Coach, der es auch versteht, die nötige taktische Flexibilität zu zeigen“, lobte Ilzer den kommenden Gegner und hob vor allem dessen Umschaltspiel hervor: „Das macht sie extrem gefährlich.“ In Frankreich stehe Lyon „nicht umsonst auf Platz eins“.

Hoffenheim hingegen wartet in der Europa League vor dem dritten Spiel der Ligaphase noch auf die ersten Punkte, zumindest gelang jüngst in der Bundesliga beim 2:1 in Mönchengladbach ein Befreiungsschlag. „Das hat uns sportlich und emotional gut getan“, resümierte Ilzer und kündigte an, nun auch an der Herausforderung Lyon „wachsen“ zu wollen.

Zeit, seinen Geburtstag ausgiebig mit der Mannschaft zu genießen, blieb bislang freilich nicht, er habe den Ernährungsplan einen Tag vor dem Spiel nicht durcheinanderbringen wollen, sagte der Österreicher mit einem Augenzwinkern – und stellte seinem Team daraufhin für Freitag einen Bienenstich-Kuchen in Aussicht.