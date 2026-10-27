Ballon d’Or für Kane: Ex-Real-Star wittert Verschwörung

Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or und lässt unter anderem auch Kylian Mbappé hinter sich. Ein ehemaliger Königlicher stellt die Wahl infrage.

Harry Kane gewann am Montag den Ballon d’Or und krönte dabei seine einzigartige Karriere. Knapp setzte er sich gegen Barcas Lamine Yamal und Kylian Mbappé von Real Madrid durch. Guti, Ex-Spieler der Königlichen, ätzte im Anschluss gegen die Entscheidung pro Kane.

„Zufälligerweise findet die Verleihung zu ihrer 70. Ausgabe in London statt und wird von einem Londoner gewonnen. Was für ein Zufall! Unglaublich, nicht wahr?“, fragte sich Guti in seiner Rolle als TV-Experte in der Sendung El Chiringuito. Der 49-Jährige legte nach: „Es ist schon ein ziemlicher Zufall, dass sie die Preisverleihung in London organisieren und dass ausgerechnet ein Londoner gewinnt, oder?“

Guti spielte von 1995 bis 2010 für Real Madrid Guti spielte von 1995 bis 2010 für Real Madrid © IMAGO/Sports Press Photo

Dass die Verleihung erstmals in London und nicht wie sonst üblich in Paris vergeben wurde, ist allerdings kein Zufall. Zum 70-jährigen Jubiläum des Preises fand sie zu Ehren des ersten Ballon-d’Or-Siegers Stanley Matthews in England statt. Matthews wurde 1956 ausgezeichnet und ist bis heute mit 41 Jahren der älteste Titelträger.

Ballon d’Or? „Alles von vornherein festgelegt“

Guti, der in 15 Jahren über 500 Spiele für Real absolvierte und etliche Titel gewinnen konnte, witterte gar eine Verschwörung: „Ehrlich gesagt, scheint alles von vornherein festgelegt zu sein, und zwar komplett. Das ist mein Eindruck, und das habe ich schon immer von dieser Auszeichnung gehalten.“

Ein weiteres Indiz sieht Guti in der Körperhaltung von Kane im Moment der Bekanntgabe. „Er hätte im Leben nicht geglaubt, dass er gewinnen würde. Ich glaube, er dachte, dass Lamine und Mbappé ihn übertrumpfen würden“, so Guti. Er legte sich fest: „So einen Gesichtsausdruck macht man nicht, wenn man den Ballon d’Or erhält.“

DEINE MEINUNG

Real-Sender beendet Programm nach Kane-Triumph

Hoffnungen auf einen Sieg Mbappés hatte auch der vereinseigene Fernsehsender Real Madrid TV, der zum Ende der Preisverleihung eine Sondersendung ausstrahlte. Auch dort kommentierten die Gäste den Austragungsort mit Verwunderung. „Stell dir vor, wie merkwürdig, dass die Gala zum ersten Mal in London stattfindet“, hielten sie fest.

Die Vergabe rückte näher, dann wurde Harry Kane als Sieger des Ballon d’Ors verkündet. Die Gäste erkannten den Sieg des Bayern-Stars sogar an: „Ich glaube, Kylian Mbappé hatte viele Trümpfe in der Hand. Aber es ist keineswegs unverdient. Er ist ein großartiger Spieler, und Harry Kane hat zweifellos eine großartige Karriere hinter sich“, erklärte einer der anwesenden Gäste.

Und dennoch dauerte es nach der Bekanntgabe gerade mal rund eine Minute, ehe die Sendung auch schon wieder vorbei war. Real Madrid TV verzichtete darauf, auf die Rede des Engländers einzugehen oder den Ballon d’Or noch weiter zu besprechen. Stattdessen wurde im Programm ein Film gezeigt.