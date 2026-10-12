Die Schotten dürfen nach langer Wartezeit während des Spiels wieder ihren Durst mit Bier stillen.

Die schottischen Fußballfans dürfen im Rückspiel der Playoffs zur Frauen-WM erstmals seit 45 Jahren an ihrem Platz Alkohol konsumieren. Der schottische Verband bezeichnete die Initiative beim Heimspiel gegen Tschechien in Paisley als „einen weiteren bedeutenden Schritt nach vorn“.

Ziel sei es, „zu untersuchen, wie ein kontrollierter Umgang mit dem Alkoholverkauf zu einem positiven und sicheren Spieltagserlebnis beitragen kann“.

Schottland lockert Alkoholverbot im Stadion

Es ist das erste Mal seit 1981, dass Fußballfans in Schottland bei einem Profispiel mit Blick auf das Spielfeld Alkohol trinken dürfen. Bis zu den jüngsten Versuchen galt in den Arenen ein langjähriges Alkoholverbot, nur in den Hospitality-Bereichen durfte getrunken werden.

Einige Vereine testeten zuletzt Fanzonen mit Alkoholverkauf außerhalb der Stadien, in Aberdeen wird beispielsweise vor Spielbeginn und ausschließlich bei Partien mit „geringem Risiko“ in der Stadionvorhalle Alkohol ausgeschenkt.