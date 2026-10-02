Bis nach der EM 2028: Kramer bleibt ZDF-Experte

Während Per Mertesacker beim DFB anfängt, verlängert Christoph Kramer seinen Vertrag mit dem ZDF.

Der frühere Weltmeister Christoph Kramer bleibt dem ZDF als TV-Experte bis nach der Fußball-Europameisterschaft 2028 erhalten. Einen Tag, nachdem Kramers „Konterpart“ Per Mertesacker vom Sender verabschiedet worden war, informierte das ZDF in einer Mitteilung über die Verlängerung mit Kramer.

Am Donnerstagabend hatte der mittlerweile 35-jährige Kramer, der seit 2018 für das ZDF Fußballspiele analysiert, seinen langjährigen Kollegen Mertesacker verabschiedet.

Kramer verabschiedet Mertesacker

„Ich möchte diese Zeit niemals missen und ich werde dich wirklich, wirklich vermissen. Auch wenn ich froh bin, dass ich jetzt mehr reden darf“, sagte Kramer nach Deutschlands 2:0-Sieg gegen Serbien in der Münchner Arena.

Der frühere Mittelfeldspieler Kramer, der bis 2024 für Borussia Mönchengladbach aktiv war, hatte mit Mertesacker 2014 mit Deutschland den WM-Pokal in Rio geholt. Sechs Jahre später war es dann zu einer erneuten Zusammenarbeit gekommen, als Mertesacker 2020 ebenfalls beim ZDF einstieg. Für Mertesacker geht es ab Anfang des nächsten Jahres als Geschäftsführer Sport beim DFB weiter.

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