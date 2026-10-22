Markus Babbel hinterfragt die Ballon-d'Or-Wahl. Der Europameister von 1996 hält die Individual-Auszeichnung im Fußball für fragwürdig - dennoch nennt er Harry Kane vom FC Bayern als seinen Favoriten.

Markus Babbel hat die Ballon-d’Or-Wahl scharf kritisiert. Der Europameister von 1996 würde die Auszeichnung für den besten Fußballer der Welt am liebsten komplett abschaffen.

In einem Interview mit ran sagte der 54-Jährige: „Also ich würde grundsätzlich so eine persönliche Wahl in einem Mannschaftssport wie Fußball abschaffen. Das ist für mich der größte Clowns-Wettbewerb, den es auf der Welt gibt.“

Markus Babbel kritisiert die Ballon-d’Or-Wahl Markus Babbel kritisiert die Ballon-d’Or-Wahl © IMAGO/Sven Simon

Harry Kane vom FC Bayern Babbels Favorit

Babbel kann nach eigenen Angaben nicht nachvollziehen, welche Bedeutung der Wahl beigemessen wird. „Ich lache mich jedes Mal kaputt, wie dann die Leute oder zum Teil ganze Vereine beleidigt sind, wenn ihre Spieler nicht gewählt werden. Das finde ich lächerlich.“

Geht es allein nach der sportlichen Leistung, hat Babbel allerdings einen klaren Favoriten: „Harry Kane war sicher der auffälligste Spieler in den Topligen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.