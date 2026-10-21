Als Didi Hamann in die Fänge der japanischen Polizei geriet

Didi Hamann blickt auf eine kuriose Episode aus seiner Zeit beim FC Liverpool zurück. Eine Partynacht in Tokio endete für den heutigen TV-Experten einst deutlich anders als für seinen langjährigen Teamkollegen Jamie Carragher.

Didi Hamann ist für klare Worte über das aktuelle Fußball-Geschehen bekannt. Nun hat ein früherer Teamkollege eine Geschichte aus seiner aktiven Karriere in Erinnerung gerufen. Der frühere Nationalspieler und Profi des FC Liverpool wurde bei der Klub-WM 2005 in der japanischen Hauptstadt Tokio von der Polizei festgesetzt.

Die Anekdote erzählte Hamanns langjähriger Mitspieler Jamie Carragher im Podcast Hamann & Stankovic. Hintergrund war die Niederlage der Reds im Finale gegen den FC Sao Paulo und eine anschließende Auseinandersetzung zwischen Spielern und Anhängern an einer Bar.

Dietmar Hamann und Jamie Carragher spielten sieben Jahre gemeinsam in Liverpool Dietmar Hamann und Jamie Carragher spielten sieben Jahre gemeinsam in Liverpool © IMAGO/Kolvenbach

Carragher: Hamann wurde „erwischt und festgesetzt“

Hamann und Carragher hatten die Geschichte schon einige Male erzählt: „Das war ein Streit mit Fans an der Hotelbar während der Klub-WM. Die Polizei kam. Mehr nicht. Und Jamie Carragher war als Erster verschwunden“, berichtete Hamann schon 2016 der Bild.

Carragher erzählte nun seine Version der Geschichte, erinnerte sich an die Verfolgung durch die Beamten – und scherzte über die unterschiedlichen Sprintqualitäten der beiden Protagonisten.

„Wir waren nicht die schnellsten Spieler“, sagte der Engländer. Für ihn habe die Flucht dennoch funktioniert. Hamann dagegen sei nicht entkommen. „Didi wurde erwischt und festgesetzt“, berichtete Carragher. Am nächsten Morgen folgte laut dem früheren Verteidiger die überraschende Auflösung.

DEINE MEINUNG

Als er seinen Mitspielern beim Frühstück die Geschichte erzählen wollte, sei sein deutscher Teamkollege aus dem Nichts aufgetaucht. „Und plötzlich kommt Didi Hamann zum Frühstück, als wäre nichts gewesen“, so Carragher weiter.

Carragher und Hamann hatte zwischen 1999 und 2006 an der Anfield Road gespielt und 2005 gemeinsam die Champions League gewonnen.