Tor als Knotenlöser für Woltemade?

Erst feiert Nick Woltemade sein Startelf-Debüt, dann auch noch Torpremiere. Die italienische Presse lobt den Auftritt des deutschen Nationalspielers.

Trocken jagte Nick Woltemade den Ball vom Elfmeterpunkt in die Maschen, dann rutschte der Nationalstürmer auf Knien Richtung Eckfahne. Erst Startelfpremiere, dann Torpremiere, und auch die Wende bei Juventus Turin nach Stotterstart? „Er lebt für solche Momente. Hoffentlich ist das ein Neuanfang“, sagte Trainer Luciano Spalletti nach dem 5:0 (3:0) der Italiener über NEC Nijmegen beim Europa-League-Auftakt.

Nach einem Foul an Kerim Alajbegovic durch BVB-Leihgabe Almugera Kabar durfte Woltemade ran und verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:0 (35.). „Woltemades Tordebüt schenkt ihm Selbstvertrauen. Der Neue bei Juve kann jetzt richtig durchstarten“, hieß es in der Gazzetta dello Sport. Laut Corriere della Sera feierten die Fans den „perfekten Elfmeter wie eine Erlösung“.

Nick Woltemade sieht noch Verbesserungspotenzial

„Woltemade kämpft und bleibt bei seinem ersten Elfmeter kaltblütig“, urteilte der Corriere dello Sport. Das Startelfdebüt sei „wirklich vielversprechend“ gewesen. Woltemade, von Newcastle United an die Alte Dame ausgeliehen, genoss das Spiel: „Zu Hause zu gewinnen, ist immer positiv, und es war ein schöner Abend“, sagte der 24-Jährige. „Ich bin aber noch nicht ganz mit meinen Leistungen zufrieden. Ich will mich noch verbessern, um meiner Mannschaft zu helfen.“

Woltemade war bislang nicht richtig in Turin angekommen. „Er muss noch viel lernen und sich an das Niveau der italienischen Liga gewöhnen“, hatte die Gazzetta zuletzt nach der ersten Saisonniederlage in Sassuolo geschrieben.

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