Rafael van der Vaart verblüfft mit Aussage über Leroy Sané

Rafael van der Vaart hat offenbart, welchen deutschen Spieler er am liebsten für die Niederlande einbürgern würde.

Rafael van der Vaart würde am liebsten Leroy Sané zur niederländischen Nationalmannschaft herüberholen. Unter einer Bedingung: dass van der Vaart sein Co-Trainer wäre. Im Podcast Phrasenmäher schwärmte der Niederländer von dem Spieler, der Sané sein könnte.

„Er hat so viel Potenzial. Er hat die Qualität von Mbappé“, beschrieb der Ex-Hamburger seinen Wunschspieler, räumte aber auch ein, warum der 30-Jährige diese Qualität nicht auf den Platz bringt: „Ab und zu ist er ein Weichei.“

Leroy Sané spielt seit einer Saison für Galatasaray Istanbul in der türkischen Süper Lig Leroy Sané spielt seit einer Saison für Galatasaray Istanbul in der türkischen Süper Lig © IMAGO/Anadolu Agency

Als Co-Trainer vom einstigen Bayern-Star würde van der Vaart versuchen, ihn wachzurütteln. „Es ist so schade. Es macht mich ab und zu böse“, so der 43-Jährige, der sich genervt mit der Verschwendung von solchem Potenzial zeigte.

Auf und Ab: Die Formkurve des Leroy Sané

„Es ist auch teilweise herausgekommen, aber auf lange Strecke nicht“, räumte der Niederländer ein. Tatsächlich hatte Sané vor allem zu Beginn seiner Karriere das besagte Potenzial mehrfach auf den Platz bringen können. In seiner Durchbruch-Saison auf Schalke begeisterte er die Massen. 2018 holte er dann den Young Player of the Year Award in der Premier League ab.

In der Hinrunde der Saison 2023/24 erreichte er kurzzeitig wieder das Niveau, das ihm am Anfang seiner Karriere zugesprochen wurde, als er acht Tore und zehn Vorlagen verzeichnete. Seine guten Leistungen verpufften danach aber wieder.

Sein größter Tiefpunkt war dann wohl die WM. Die Nominierung von Julian Nagelsmann kam zwar nicht unerwartet, sie stieß jedoch auf enorm viel Gegenwind. Der gebürtige Essener enttäuschte – wie auch der Großteil des Teams – auf ganzer Linie. Gekoppelt mit seiner bisher ernüchternden Zeit am Bosporus, kam es dann auch folgerichtig zur Nicht-Nominierung von Klopp – trotz XXL-Kaders.

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