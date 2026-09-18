Luis Díaz wird nicht für Nationalmannschaft nominiert

Luis Díaz kommt in der aktuellen Saison noch nicht an seine Form vergangener Tage heran. Nun bekommt der Offensivspieler des FC Bayern eine Pause verordnet.

Luis Díaz ist nicht für die bevorstehenden Freundschaftsspiele der kolumbianischen Nationalmannschaft nominiert worden. Der Offensivspieler des FC Bayern erhielt von seinem Nationaltrainer Néstor Lorenzo eine Pause und wird die Partien gegen Mexiko, Paraguay und Peru auslassen.

Der Trainer erklärte: „Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt: ‚Du siehst müde aus, Lucho. Du hast nicht deinen gewohnten Sprint, was ist los?‘ – Und nun ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass er sich diese Woche ausruhen soll, weil er mehr als 60 Spiele bestritten hat.“

Luis Díaz bekommt eine Pause verordnet Luis Díaz bekommt eine Pause verordnet © IMAGO/Jan Huebner

Díaz soll in München bleiben und dort an seiner Fitness arbeiten. Der 29-Jährige selbst hatte jüngst erklärt, dass er zuletzt wenige Erholungsphasen gehabt habe. Wegen der hohen Belastung hatte er sich beim FC Bayern gar einen Backup gewünscht.

Bayern-Star Díaz kam auf 67 Spiele

Díaz gehört bei den Bayern zu den absoluten Dauerbrennern. Dazu kommt, dass er für seine Einsätze für Kolumbien immer wieder tausende Kilometer zurücklegen muss. In der Frühphase der aktuellen Saison machte er womöglich auch deshalb einen überspielten Eindruck.

Während der Spielzeit 2025/26 kam der Linksaußen mit dem intensiven Spielstil auf 51 Partien für Bayern, im Nationaltrikot kamen weitere 16 Einsätze dazu.

Bevor Díaz eine Pause bekommt, steht für die Münchner noch das Freitagsspiel der Bundesliga (20.30 Uhr) gegen Union Berlin an.

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