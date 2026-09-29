Kuriose Premiere für Süle

Niklas Süle erlebt eine kuriose Premiere. Weil sich der etatmäßige Torhüter verletzt hat, nimmt der frühere Nationalverteidiger in der Kreisliga den Platz zwischen den Pfosten ein.

Niklas Süle nahm die Sache ernst. Als sich herausstellte, dass sich der etatmäßige Torhüter des Kreisligisten SV Tiefenbach die Hand gebrochen hat, kaufte sich Süle kurzerhand ein Paar Torhüter-Handschuhe, ein hellblaues Trikot – und übernahm den Platz zwischen den Pfosten.

Es war die nächste kuriose Premiere für den früheren Nationalverteidiger, der seit dieser Saison in der Kreisliga aktiv ist. In seiner Zeit als Profi wurde er unter anderem einst im Dezember 2023 für seine legendäre Monstergrätsche im Gruppenspiel der Champions League von Borussia Dortmund gegen PSG gefeiert.

Niederlage und Sieg für Süle als Torhüter

Bei seinem Debüt als Torhüter zeigte Süle einige gute Paraden, konnte eine 1:2-Niederlage gegen TSV Helmstadt aber nicht verhindern. Im nächsten Spiel musste der 31-Jährige ebenfalls zweimal hinter sich greifen, diesmal gewann Tiefenbach aber 3:2 gegen den VfB Epfenbach.

In der Tabelle der Kreisliga liegt Tiefenbach als Achter von 16 Mannschaften im Mittelfeld.