Köpke stützt Klopps Torwartwahl: „Ter Stegen ist einfach gut“

Der frühere Bundestorwarttrainer sieht aber auch die Rivalen stark.

Der langjährige Nationaltorhüter und frühere Bundestorwarttrainer Andreas Köpke hält die Entscheidung des neuen DFB-Coaches Jürgen Klopp für Marc-André ter Stegen als vorläufige Nummer eins für richtig. Auch Klopps Haltung, diesen Entschluss nicht schon jetzt bis zur EM 2028 auszudehnen, nennt Köpke in der Süddeutschen Zeitung „völlig verständlich“.

„Wir haben ja erlebt, was in zwei Jahren alles passieren kann. Ich halte Jürgen Klopps Lösung für sehr vernünftig“, sagte der 64-Jährige. Ter Stegen sei „grundsätzlich schon wieder auf einem hohen Niveau“, was Köpke nicht wundere: „Marc ist einfach gut.“ Mit ter Stegen hatte Köpke bis zu seinem Abschied vom DFB 2021 zusammengearbeitet.

Natürlich hätte Klopp „im Tor auch erst mal rotieren können“, sagte der Weltmeister von 1990: „Aber nachdem Marc mit Ajax Amsterdam einen guten Verein gefunden hat und wieder regelmäßig ins Spielen kommt, bietet sich das doch genauso an, wie Klopp es entschieden hat: sich klar zu Marc bekennen und gleichzeitig ein bisschen Zeit gewinnen, um zu schauen, wie sich Alex Nübel bei Besiktas macht, wie sich Jonas Urbig bei den Bayern entwickelt oder ob ein anderer junger Torwart plötzlich durch die Decke geht.“

Von ter Stegens Hauptkonkurrenten hält Köpke viel. „Mit Alex Nübel sind in Istanbul im Moment alle glücklich. Bei ihm ist Konstanz das Thema – wenn er die reinbekommt, ist er für mich immer noch ein Kandidat“, sagte er: „Und bei Jonas Urbig wird es sicher davon abhängen, ob er 15 Saisonspiele macht oder 25.“