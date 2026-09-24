Kane-Karriere in der NFL? Bayern-Star lässt aufhorchen

Vom Fußball zum Football? Nach seiner Zeit beim FC Bayern kann sich der Torjäger vorstellen, es als Profi in der NFL zu versuchen.

Sein neuer Vertrag mit dem FC Bayern liegt zur Unterschrift bereit, doch Harry Kane macht sich auch schon Gedanken über die Zeit danach. Eine Option: Zwei seiner drei großen Leidenschaften zu verbinden. Bereits seit mehreren Jahren kann sich der 33-Jährige gut vorstellen, es als Kicker in der National Football League (NFL) zu versuchen – doch es ist ihm offensichtlich ernster als bislang angenommen.

„Das ist etwas, das ich künftig etwas ernsthafter in Betracht ziehen werde“, bestätigte Kane vor dem ersten Spiel der Engländer in der Nations League am Samstag (20.45 Uhr/DAZN) gegen Fußball-Weltmeister Spanien in Wembley. „Es hängt alles davon ab, wie sich meine Karriere in den nächsten fünf oder sechs Jahren entwickelt, wie meine Motivation dann aussieht und was ich machen möchte.“

Harry Kane im Trainingscamp des englischen Nationalteams Harry Kane im Trainingscamp des englischen Nationalteams © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Kane-Engagement in der NFL? „Realistischer als die Golf-Option“

Die NFL, ergänzte Kane, sei für ihn jedenfalls „deutlich realistischer als die Golf-Option, sagen wir es mal so“. Der Kapitän der Three Lions ist auch leidenschaftlicher Golfer (Handicap 2). Kane betonte, dass es bislang keine Gespräche über einen Wechsel in die NFL gegeben habe. So lange er weiter auf höchstem Niveau Fußball spielen könne, „wäre das keine Diskussion, die man führen würde“.

Kane: Fokus liegt auf dem Fußball

Kane ließ zudem durchblicken, dass er sich auch eine Doppelrolle vorstellen könne. Es könne, sagte er, „vielleicht eine Option sein“, seine Karriere in der Major League Soccer (MLS) ausklingen zu lassen und dies dann mit einem Engagement als Kicker in der NFL zu verbinden. „Es ist definitiv etwas, das ich im Hinterkopf habe. Aber im Moment habe ich vor allem das Gefühl, hier im Fußball noch so lange wie möglich spielen zu wollen.“

Eine Doppelrolle wäre allerdings nur schwer möglich: Die MLS stellt ab dem kommenden Jahr ihren Kalender um: Sie spielt dann mehr oder weniger parallel zur NFL-Saison.