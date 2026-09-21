Julian Nagelsmanns erster Auftritt nach dem Aus

Julian Nagelsmann zeigt sich erstmals seit dem WM-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft in der Öffentlichkeit. Der ehemalige Bundestrainer fällt mit einem modischen Detail auf.

Julian Nagelsmann hat seinen ersten öffentlichen Auftritt nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 hingelegt. Der ehemalige Bundestrainer wurde am Wochenende auf dem Oktoberfest in München gesichtet.

Der 39-Jährige besuchte die Wiesn gemeinsam mit seiner Frau Lena. Nagelsmann trug eine Lederhose, ein weißes Hemd, eine Weste sowie eine Sonnenbrille. Beim Trachtenumzug auf einer Kutsche fiel auch ein weiteres modisches Detail auf: Der frühere Bayern-Coach trug auf beiden Seiten Ohrringe.

Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann (Mitte) mit Ehefrau Lena (r.) Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann (Mitte) mit Ehefrau Lena (r.) © instagram.com/almauftrieb/

Erster Nagelsmann-Auftritt nach DFB-Aus

Wenige Tage nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay Ende Juni gab Nagelsmann seinen Posten als Bundestrainer auf. Anschließend zog sich der langjährige Bundesliga-Coach aus der Öffentlichkeit zurück, lediglich Urlaubsfotos mit seiner Frau Lena machten im August die Runde.

Während Nagelsmann nun auf der Wiesn vorbeischaute, stehen seinem Nachfolger Jürgen Klopp die ersten Spiele als Bundestrainer bevor. Am Montag begrüßt der 59-Jährige die ersten DFB-Spieler in Herzogenaurach.

Am Donnerstag feiert Klopp in Amsterdam gegen die Niederlande dann sein Debüt als Bundestrainer, drei Tage später wartet in Augsburg Griechenland.