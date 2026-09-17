Eindringliche Ilzer-Warnung an die TSG

Die TSG Hoffenheim reist nicht auf die Insel Kreta, um Urlaub zu machen. Für seinen ersten europäischen Auftritt fordert der TSG-Coach von seiner Mannschaft volle Konzentration.

Vor seinem ersten Europa-Auftritt mit der TSG Hoffenheim hat Trainer Christian Ilzer vor dem gegnerischen Außenseiter von der Urlaubsinsel gewarnt. „Die Favoritenrolle ist immer nur eine Etikette, die gewinnt keine Spiele“, sagte der Österreicher vor dem ersten Europa-League-Spiel mit den Hoffenheimern bei OFI Kreta in Griechenland.

Hoffenheim spielt am Donnerstag auf Kreta-ipad.jpg Hoffenheim spielt am Donnerstag auf Kreta © picture-alliance/FIRO/SID

Ilzer warnt vor Kretas Defensivstärke und Effizienz

Der griechische Pokalsieger kassiere „nicht umsonst so wenige Gegentore und brauchte wenig Chancen, um Tore zu erzielen. Das ist eine gefährliche Mischung“, warnte Ilzer, versprach aber: „Wir haben uns darauf vorbereitet.“ Am Donnerstag (18.45 Uhr/NITRO und Sky) kehrt der Bundesligist nach einer Saison Abstinenz auf die internationale Bühne zurück.

In der Liga fuhr die TSG trotz guter Leistungen bislang nur einen Sieg ein – in der Insel-Hauptstadt Heraklion will Ilzer einen schläfrigen Start tunlichst vermeiden. „Für uns geht es darum, unsere Stärken von der ersten Sekunde an auf den Platz zu bringen“, sagte er: „Dann wird es für alle Gegner schwierig.“