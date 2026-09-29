Gündogan erhält NRW-Auszeichnung in Istanbul

Im Vorjahr wurde dem Ex-Nationalspieler die Mevlüde-Genc-Medaille zugesprochen, nun folgte die Übergabe der Auszeichnung.

Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan hat am Dienstag in Istanbul persönlich die Mevlüde-Genc-Medaille des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Ministerpräsident Hendrik Wüst überreichte dem 35-Jährigen die Auszeichnung, die Gündogan bereits im vergangenen Jahr für seinen Einsatz für Verständigung, Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt zugesprochen worden war.

Wüst würdigte Gündogan als „Vorbild weit über den Sport hinaus“: Dessen Familiengeschichte stehe „beispielhaft für einen wichtigen Teil der Geschichte Nordrhein-Westfalens“. Gündogan übernehme „Verantwortung für unsere Gesellschaft und nutzt seine Bekanntheit, um seine Stimme gegen Hass, Ausgrenzung und Rassismus zu erheben und für ein friedliches Miteinander einzutreten“, sagte Wüst.

Nach der Heim-EM 2024, bei der Gündogan als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aufgelaufen war, hatte er seine DFB-Karriere beendet. Aufgrund seines Wechsels zu Galatasaray Istanbul im Sommer 2025 war eine persönliche Aushändigung der Medaille zunächst nicht möglich.

Die 2018 gestiftete Medaille erinnert an Mevlüde Genc, deren Angehörige beim rassistischen Brandanschlag von Solingen 1993 getötet wurden. Sie wird jährlich für besonderes Engagement für Verständigung und Toleranz verliehen.